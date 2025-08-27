Karabük-Bartın Karayolunda Uzun Araç Kuyrukları

KARAYOLUNDAKİ BETON BLOK DEVİRİLDİ

Karabük- Bartın karayolunda seyir halindeki bir tırdan düşen beton blok, uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Olay, Karabük-Bartın karayolunun Soğuksu mevkiinde gerçekleşti. Düşen beton bloğun kaldırılması amacıyla hemen bir çalışma başlatıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Beton bloğun kaldırılması çalışmaları sırasında yol, çift taraflı trafiğe kapatıldı. Kapanma nedeniyle bölgedeki araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu. Yarım saatlik yoğun bir çabanın ardından, bir vinç yardımıyla beton blok kaldırıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.