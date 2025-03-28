KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Karabük’te yaşayanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı ile ilgili olarak bayram namazının saatini merak ediyor. Özellikle bayramın ilk günü kılınacak olan 2 rekatlık bayram namazına katılmak isteyen vatandaşlar, “Karabük bayram namazı saati kaçta?” sorusunun cevabını arıyor. İşte Karabük bayram namazının saati! Bayram namazı, 07.07’de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı aşağıdaki şekilde gerçekleştiriliyor:

1. Rekat

Namaz için niyet edildikten sonra tekbir alınacak ve eller bağlanacak. Ardından Sübhaneke duası okunacak. Eller tekrar kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınacak ve eller yanlara bırakılacak. Daha sonra bir kez daha tekbir alınıp eller göbek hizasında bağlanacak. İmam “Euzü besmele” çektikten sonra açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” veya zammı sure yerine geçebilecek bir miktar Kur’an-ı Kerim okunacak. Cemaat bu esnada imamı dinleyecek. Rüku ve secde yapılarak 2. rekata geçiliyor.

2. Rekat

İmam, bu sefer gizlice “Besmele” çekecek ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” veya bunun yerine geçecek kadar Kur’an-ı Kerim okuyacak. Cemaat yine sessiz bir şekilde imamı dinleyecek. Ardından, tıpkı iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınacak ve eller yanlara bırakılacak. Dört kez tekbir alındıktan sonra rükuya gidilecek. Rüku ve secdeden sonra oturulacak. “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunacak ve selam verilerek namaz tamamlanacak. Müezzinin eşliğinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirecek. Daha sonra imam hutbeyi okumaya başlayacak.