Karabük Belediyesi, Çiçek Dikim Çalışmalarını Süreklilikle Sürdürüyor

YAZ AYLARINDA MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ DEVAM EDİYOR

Karabük Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte park, bahçe ve refüjlere yönelik mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına devam ediyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde yürütülen projelerle, kentin mevsime uygun çiçeklerle daha estetik ve canlı bir görünüm kazanması amaçlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ana yollar, kavşaklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda kapsamlı çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çiçek dikimlerinin yanı sıra temizlik, bakım ve peyzaj düzenlemeleri ile kentin genelinde planlı çevre yönetimi anlayışı hayata geçiriliyor.

ŞEHRİN ESTETİĞİNE KATKI SUNULUYOR

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyecilik anlayışlarının sadece altyapıyla sınırlı olmadığını, estetikle de bütünleştirdiklerini ifade ederek, “Her çalışmamızda şehrimizin kimliğini ve doğasını gözetiyor, kent estetiğine katkı sunacak adımlar atıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabileceği, düzenli ve yeşil bir Karabük inşa etmek.” dedi.

OVACUMA VOSVOSUNUN RENGİ DEĞİŞMEDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde, direk üzerine yerleştirilen otomobilin rengi bu yıl da Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasından ötürü sarı-kırmızı kaldı. Daha önce belde olan Ovacuma köyünün tanınmasını sağlamak amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ve arkadaşı tarafından direğe konulan “vosvos”, her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. İki yıl önce sarı-kırmızıya boyanan vosvos, Galatasaray’ın bu yıl da ligi şampiyon tamamlaması dolayısıyla rengini değiştirmedi.