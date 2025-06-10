Karabük Belediyesi Çiçek Dikimine Devam Ediyor

MEVSİMSEL ÇİÇEK DİKİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte park, bahçe ve refüjlerde başlattığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden alınan bilgilere göre, kentin genelinde yapılan uygulamalarla şehir, mevsime uygun çiçeklerle daha estetik ve canlı bir görünüm elde ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ana arterler, kavşaklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda kapsamlı çevre düzenleme faaliyetleri devam ediyor. Çiçek dikimlerinin yanı sıra temizlik, bakım ve peyzaj düzenlemeleri ile kentin genelinde planlı çevre yönetimi anlayışı uygulanıyor.

ŞEHRİN ESTETİĞİNE KATKI SUNULUYOR

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyecilik anlayışını sadece altyapı ile değil, estetikle de bir araya getirdiklerini belirtiyor. “Her çalışmamızda şehrimizin kimliğini ve doğasını gözetiyor, kent estetiğine katkı sunacak adımlar atıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabileceği, düzenli ve yeşil bir Karabük inşa etmek,” diyor.

OVACUMA VOSVOSUNUN RENK DEĞİŞİMİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde yer alan otomobilin rengi, Galatasaray’ın bu yıl da Trendyol Süper Lig şampiyonu olması nedeniyle yine sarı-kırmızı kaldı. Önceleri belde olan Ovacuma köyünün daha kolay bulunabilmesi ve tanınabilmesi amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ile arkadaşı tarafından direk üzerine yerleştirilen “vosvos”, her yıl şampiyon olan takımın renkleriyle boyanıyor. İki yıl önce sarı-kırmızıya boyanan vosvosun rengi, Galatasaray’ın bu yıl da ligi şampiyonBitirmesi dolayısıyla değişmeden kalmayı sürdürüyor.