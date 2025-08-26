Karabük Belediyesi Okul Bahçelerini Temizliyor

OKUL BAHÇELERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Karabük Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul bahçelerinde temizlik çalışmaları başlattı. Belediyeden gelen bilgiye göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlediği okul bahçelerini yeni döneme hazır hale getiriyor. Çalışmalar, öğrencilerin daha hijyenik ve güvenli alanlarda eğitim alabilmelerini sağlamak için devam ediyor.

ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, “Eğitim, şehrimizin en önemli önceliklerinden biridir. Karabük’ün geleceği olan çocuklarımızın en iyi şartlarda ders başı yapabilmeleri için bizlere düşen görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyoruz.” diyerek, öğrencilerin temiz ve güvenli alanlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.