Karabük Belediyesi Okul Bahçelerini Temizliyor

OKUL BAHÇELERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Karabük Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul bahçelerinde temizlik çalışmaları başlattı. Belediyeden gelen bilgiye göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlediği okul bahçelerini yeni döneme hazır hale getiriyor. Çalışmalar, öğrencilerin daha hijyenik ve güvenli alanlarda eğitim alabilmelerini sağlamak için devam ediyor.

ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, “Eğitim, şehrimizin en önemli önceliklerinden biridir. Karabük’ün geleceği olan çocuklarımızın en iyi şartlarda ders başı yapabilmeleri için bizlere düşen görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyoruz.” diyerek, öğrencilerin temiz ve güvenli alanlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.
Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından sulama altyapısını güçlendirmek üzere DSİ ekipleri, 23 farklı noktada onarım yaptı ve toplamda 2,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

