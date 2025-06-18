Karabük Berberler, Huzurevi’nde Hizmet Verdi

ÜCRETSİZ KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNULDU

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası, Yücel Huzurevi’nde yaşayan yaşlı bireyler için ücretsiz kişisel bakım hizmeti sağladı. Gönüllü kuaför ve berberlerin yer aldığı etkinlikte saç kesimi, sakal tıraşı ve tırnak bakımı gibi işlemler yapıldı. Karabük’teki bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, huzurevi sakinlerinin bakım ihtiyaçları tamamen ücretsiz bir şekilde karşılandı.

GÖNÜLLÜLER YAŞLILARA DESTEK OLDU

Bu etkinlikte Karabük Berberler ve Kuaförler Odası’na üye gönüllüler, yaşlı bireylere saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sundu. Huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen kuaförler, hem fiziksel hem de moral desteği sağladı. Kuaförler, yaşlı bireylerin saç ve sakal bakımlarını titizlikle yaparken, yüzlerinde de gülümseme bırakmayı unutmuyor. Huzurevi sakinleri ise sunulan hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçen kuaför ve berberlere teşekkür etti.

EROL IŞIK’TAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, etkinlik ile ilgili olarak, “Yaşlılarımız toplumumuzun baş tacıdır. Onların mutlu olması, bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamlı etkinlikte görev alan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.