KARABÜK Berberler ve Kuaförler Odası, Ücretsiz Bakım Hizmeti Sundular

ÜCRETSİZ KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNULDU

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası, Yücel Huzurevi’nde yaşayan yaşlı bireyler için ücretsiz kişisel bakım hizmetleri sağlamış. Gönüllü kuaför ve berberlerin katıldığı bu etkinlikte, katılımcılar saç kesimi, sakal tıraşı ve tırnak bakımı gibi işlemler gerçekleştirmiş.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Karabük’te gönüllü kuaför ve berberler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Yücel Huzurevi’nde kalan yaşlı bireyler için saç kesimi ve genel kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamış. Etkinlik sırasında, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı üyeler, yaşlılara bakım hizmetleri sunarak onların hayatına dokunmuş.

MEMNUNİYET VE TEŞEKKÜRLER

Etkinliğe katılan gönüllü kuaförler ve berberler, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek hem fiziksel hem de moral destek sağlamış. Kuaförler, yaşlı bireylerin saç ve sakal bakımlarını titizlikle yaparken, onların yüzlerinde gülümsemeler bırakmayı da unutmamış. Huzurevi sakinleri, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm kuaför ve berberlere teşekkür etmiş.

ETKİNLİK HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımız toplumumuzun baş tacıdır. Onların mutlu olması, bizleri de mutlu eder. Bu anlamlı etkinlikte gönüllü olarak görev alan, bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğiz.” demiş.