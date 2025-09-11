Karabük Cezaevi Savcısı Yılmaz Ziyaret Etti

KAYMAKAMLIĞA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Karabük Cezaevi ve Basın Savcısı Oğuz Yılmaz, Safranbolu Kaymakamlığına atanan Hayrettin Baskın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret Kaymakamlık makamında gerçekleşti. Savcı Yılmaz, Kaymakam Baskın’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Safranbolu’nun köklü tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir ilçe” olduğunu ifade etti.

KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Ziyaret sırasında kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun önemi üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, nazik ziyaretinden ötürü Savcı Yılmaz’a teşekkür ederek, “kamu hizmetlerinin etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi adına kurumlar arası diyalogun önemi” üzerine vurgu yaptı. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.