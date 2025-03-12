Karabük’e Yeni Adliye Binası Süreci İlerliyor

YARGI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİNE VURGU

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, hazırlıkları süren adliye binasının kamuoyuna yanlış bir şekilde sunulmasının, Karabük halkı açısından büyük bir talihsizlik olduğunu belirtiyor. “Adliye binası için süreç işliyor, algı siyaseti gerçekleri değiştirmez” diyerek sürecin ilerlediğini vurguladı.

PROJE AŞAMASI VE YATIRIM PROGRAMI

Şahin, sözlerine devam ederek, Karabük Adliye Hizmet Binası’nın Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı yatırım programına dahil edildiğini ifade etti. Proje aşamasındaki bu önemli yatırım için sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini ve ihale öncesinde gerekli ödenek aktarımının sağlanacağını aktardı. Ayrıca, adliye binasının proje ihalesinin tamamlandığını ve uygulama projelerinin hazırlanmaya başladığını belirtti. “Haziran 2025’te tamamlanması planlanan projeden sonra ağustos ayında inşaat ihalesi yapılması öngörülmektedir” şeklinde bilgi verdi.

YATIRIMIN RESMİ KABULÜ

Cem Şahin, adliye binasının şu an proje aşamasında olduğunu ve 2025 yılı yatırım programında bin TL’lik iz bedeli ayrıldığını belirtti. Bu durumun, yatırımın resmi olarak kabul edildiğini gösterdiğini ifade etti. Şahin, “İnşaat ihalesi öncesinde proje için yeterli ödenek aktarımı sağlanacaktır. Bu konuyla ilgili tüm yazışmalar tamamlanmış olup, süreç planlanan takvim doğrultusunda ilerlemektedir,” dedi.

KAMUOYUNA DOĞRU BİLGİ AKTARMA AŞAMASI

Son olarak, adliye binasının hayata geçirilmesi için çeşitli açıklamalarda bulunan Cem Şahin, “Karabük’ün modern yargı hizmetlerine kavuşması sağlanacaktır. 2025 yılı bitmeden ihalesi yapılıp çalışmalar başlayınca, bunu söyleyenler mahcup olmayacak mı?” diyerek kamuoyunu detaylı bilgilendireceklerini vurguladı.