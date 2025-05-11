Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ziyaret Etti. Şehit Annesi Gülfer Yavru İle Sohbet. Şehitlerimizin Hatıraları Okullarda Yaşatılmalı. Tüm Annelerin Günü Kutlandı

NEVZAT AKBAŞ’TAN ANMA ZİYARETİ

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Anneler Günü sebebiyle Şehit Adem Yavru’nun annesi Gülfer Yavru’yu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Akbaş, Ziyaret sırasında Şube Müdürü Emine Karataş da kendisine eşlik etti. Şehit annesi Yavru ve aile üyeleri ile sohbet eden Akbaş, Şehit Adem Yavru’nun isminin yaşatıldığı Şehit Adem Yavru İlkokulu’na annesi Gülfer Yavru ve ailesini davet etti.

ŞEHİTLERİN HATIRASI VE ANNE DEĞERİ

Akbaş’ın açıklamasında yer alan sözler, “Şehitlerimiz, bu vatanın bekası için canlarını feda eden kahramanlardır. Onların aziz hatıralarını okullarımızda yaşatmak, gelecek nesillere vatan sevgisini ve fedakarlık ruhunu aktarmak adına büyük önem taşımaktadır. Şehitlerimizin aileleri de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.” şeklindeydi. Akbaş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı ve onlara sağlık, huzur ve mutluluk diledi.