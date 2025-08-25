Haberler

Karabük Jandarma’ya Tablet Bilgisayar Verildi

JANDARMA TİMLERİNE YENİ TEKNOLOJİ

Karabük İl Jandarma Komutanlığı’na, 112 Acil Çağrı Merkezi ile entegrasyon çerçevesinde Jandarma Asayiş ve Trafik Timleri için tablet bilgisayarlar tahsis edildi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen bu tabletler, Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerinin sahada görev yaparken asayiş ve trafik hizmetlerine yönelik hemen gerekli sorgulamaları gerçekleştirmesini sağlıyor.

SISTEMİ HIZLANDIRAN YENİLİKLER

Tabletler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbarların eş zamanlı olarak devriye ekiplerine aktarılmasına katkıda bulunuyor. Bu durum, olaylara müdahale süresinin kısalmasına yol açıyor. Hedef, bu sistemle vatandaşlara daha süratli ve etkin bir hizmet sunmak.

ÖNEMLİ

Haberler

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Haberler

Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.