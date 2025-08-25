Karabük Jandarma’ya Tablet Bilgisayar Verildi

JANDARMA TİMLERİNE YENİ TEKNOLOJİ

Karabük İl Jandarma Komutanlığı’na, 112 Acil Çağrı Merkezi ile entegrasyon çerçevesinde Jandarma Asayiş ve Trafik Timleri için tablet bilgisayarlar tahsis edildi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen bu tabletler, Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerinin sahada görev yaparken asayiş ve trafik hizmetlerine yönelik hemen gerekli sorgulamaları gerçekleştirmesini sağlıyor.

SISTEMİ HIZLANDIRAN YENİLİKLER

Tabletler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbarların eş zamanlı olarak devriye ekiplerine aktarılmasına katkıda bulunuyor. Bu durum, olaylara müdahale süresinin kısalmasına yol açıyor. Hedef, bu sistemle vatandaşlara daha süratli ve etkin bir hizmet sunmak.