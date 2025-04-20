Haberler

Karabük-Kastamonu Yolunda Tır Devrildi

KAZA YERİ VE OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Karabük ile Kastamonu arasında yer alan kara yolunda, odun yüklü bir tırın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu üzerindeki Çerçen köyü mevkisinde meydana geldi.

ARAÇ VE YARALILAR

37 ACG 664 plakalı odun yüklü tır, Cemal Aşık (33) tarafından sürülürken, Safranbolu istikametine doğru seyrederken kontrolü kaybetti ve yol kenarına devrildi. Bu kazada sürücü Cemal Aşık ile yanındaki Halil Durna (42) yaralandı.

MÜDAHALE VE İNCELEME

Olayın ardından, bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı şahıslar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Güneşli Hava, Vatandaşları Alkaya Sahili’ne Çekti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde güneşli hava, vatandaşları Alkaya Sahili'ne yönlendirdi. Sıcaklık 16 dereceye kadar yükseldi; yürüyüş yapanlar ve balıkçılar keyifli anlar yaşadı.
Haberler

Fenerbahçe Kayserispor ile 1-1 berabere

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un Ramazan Civelek'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Fenerbahçe'nin sayısı ise Talisca'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.