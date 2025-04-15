Karabük Lojistik Merkezi, Kabul Edildi

Bir açıklama ile zenginleşen Karabük Lojistik Merkez Projesi, önemli bir aşamayı geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük’te gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin Lojistik Koordinasyon Kurulu gündemine alınacağını duyurmuştu. Ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt’un başkanlığında Ankara’da toplanan Lojistik Koordinasyon Kurulu, projenin kabulünü gerçekleştirdi.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya birçok önemli isim katıldı. Bunlar arasında Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ve Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Adem Yazıcı yer aldı. Projenin temel amacı, Karabük’ün sanayi, ulaşım ve lojistik kapasitesini artırarak, ilin Batı Karadeniz bölgesinde stratejik bir lojistik üssü haline gelmesini sağlamak.

Proje, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, sanayi sektörünün rekabetçiliğini artırmak ve istihdam olanaklarını çeşitlendirmek gibi hedefler taşıyor. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, “Karabük Lojistik Merkez Projesi, şehrimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile Karabük’ün ve bölgenin lojistik altyapısı güçlenecek; yatırım ve üretim kapasitemiz artacak, ilimiz bölgesel kalkınma sürecinde daha da stratejik bir konuma kavuşacaktır. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemizin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde sözler sarf etti.