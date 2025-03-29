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Karabük’te 15 Yaşındaki Kız Balkondan Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Karabük’te, bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay, Cevizkent TOKİ’de meydana geldi. Elanur Ekren isimli kız çocuğu, apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

MÜDAHALE VE HASTANE YOLCULUĞU

Ağır yaralanan Elanur Ekren’i gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızlıca polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipler, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralı çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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