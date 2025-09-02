Karabük’te 2 Kişi Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karabük’te gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaparak toplamda 32 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

GÖZALTI VE ADLİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak devam ediyor.