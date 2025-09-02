Haberler

Karabük’te 2 Kişi Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karabük’te gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaparak toplamda 32 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

GÖZALTI VE ADLİ İŞLEMLER

Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak devam ediyor.

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

