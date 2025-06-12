Karabük’te 2 TIR Kundaklandı

KUNDAKLAMA BELİRLENDİ

Karabük’te, önceki gün meydana gelen olayda iki TIR’ın dorselerinin kundaklandığı ortaya çıktı. Park halindeki TIR’lardan birisi ateşe verilirken, yangın diğer TIR’a da sıçradı. TIR’ların yangını, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde gerçekleşti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

78 AT 044 plakalı TIR’ın dorsesinde yangın çıktıktan sonra, bu yangın hemen yanındaki 78 BA 492 plakalı TIR’ın dorsesine de yayıldı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı. Olayın ardından, güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerinde bulunan deliller, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Yangın sonucunda gerçekleştirilen araştırmada, TIR’ı kundaklayan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. M.B.’nin daha önce çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirlendi. Yapılan yakalama işleminin ardından, M.B. emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.