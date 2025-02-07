Karabük’te 250 Yıllık Sirkecilik Geleneği Süre Geliyor

KARABÜK’TE SİRKE MESLEĞİ DEVAM EDİYOR

Karabük’te Ayyıldız ailesi, 250 yıldır sürdürdüğü sirkecilik geleneğini Ahmet Ayyıldız (48) ile beşinci kuşakta temsil ediyor. Ayyıldız, bu mesleği günümüzde 9 yaşındaki kızı Sıdıka Ennur Ayyıldız’a öğretiyor. Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde ikamet eden Ahmet Ayyıldız, ailesinin geleneksel işini devralarak sirkecilik yapmaya devam ediyor. 13 yaşında babası Ali Ayyıldız’dan bu terbiyeyi alan Ayyıldız, şimdi ise genç kuşağa aktarım yapıyor.

Ahmet Ayyıldız, aile mesleğini sürdürme arzusunu dile getiriyor. “Ben kendim beşinci kuşağım. 250 seneden beri biz bu işi yapıyoruz. Ben babamdan devraldım. Üzümleri çıkarttığımız suya şıra deriz” sözleriyle geleneksel yöntemlerini aktarıyor. Üzüm ve elma ile yapılan sirkenin yapım sürecini ayrıntılarıyla anlatan Ayyıldız, meşe fıçılarda bekletilen şıranın zamanla sirkeye dönüştüğünü belirtiyor. “Belirli bir ayarı var onu yaparız. Ondan sonra 14 ile 16 ay içerisinde sirkeleşmesini bekleriz” diyerek sürecin inceliklerine dikkat çekiyor.

Kızı Sıdıka’nın da sirkecilik mesleğini sürdürmesini istediğini ifade eden Ayyıldız, “Ata mesleğini sürdürelim ki insanlar sağlıklı yaşasın. Sirkecilik bilinmeyen bin çeşit hastalıkta kullanılmış” diyerek mesleğin önemine vurgu yapıyor. Ali Ayyıldız ise oğlu Ahmet’in bu geleneği sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Üzüm veya elmadan sirke yapılacak meyvelerin mümkün olduğunca ilaçlanmamış olmalarını tercih ederiz” diyor. Temizliğe ve doğal malzemelere dikkat etmenin sirkecilikteki önemine dikkat çekiyor. “Üzüm sirkesini bilhassa ağaç fıçıda yapmak en doğru olanıdır” şeklindeki açıklamasıyla doğal üretimin gerekliliğini vurguluyor.