Karabük’te 3 Araçla Kaza Oldu

ZİNCİRLEME KAZADA YAŞAMINI YİTİREN VE YARALILAR

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitiriyor, 11 kişi ise yaralanıyor. Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Zonguldak karayolu Yenice ilçesindeki orman deposu mevkisinde gerçekleşiyor.

KAZA SEBEBİ VE DETAYLAR

A.O. (18) idaresindeki 06 BHY 654 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Tayfun B.’nin kullandığı 06 CCD 547 plakalı kamyonetle çarpışıyor. Ardından arkadan gelen B.K. (31) yönetimindeki 61 ACR 354 plakalı otomobil de kamyonete çarpıyor. Zincirleme kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk ediliyor.

KAZADA YAŞAMINI YİTİREN VE YARALILARIN DURUMU

Kazada Turhan Karayakalı (58) yaşamını yitiriyor. Yaralananlar arasında Z.K. (60), N.K., A.Ç., Ü.B., S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43) ve Y.B.A. (18) ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yer alıyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.