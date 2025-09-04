KARABÜK’te 3 kişi hayatını kaybetti

KAZADA YANGIN ÇIKTI

Karabük’ün Eflani ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıkarken, bu feci olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 18.00 sularında Eflani-Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana geldi. M.O. (43) idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil, Y.Y. (44) tarafından kullanılan 19 DU 827 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın hemen ardından iki araçta da yangın çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine ilgili alanlara jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde, Y.Y. ile birlikte aynı otomobilde bulunan Z.Y. (64) ve Z.Y. (16) hayatlarını kaybetti. H.Y. (18) yaralı olarak kurtulurken, diğer sürücü M.O. ve beraberindekiler N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) da kazadan etkilenerek yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan acil müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan incelemelerin tamamlanması ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi. Kazaya ilişkin olarak başlatılan adli soruşturma devam ediyor.