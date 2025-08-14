Karabük’te 3 Kişi Yaralandı. Kamera Görüntüsü Var

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karabük’te meydana gelen karmaşık bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Bahçelievler 122. Sokak’ta gerçekleşti. E.C. yönetimindeki 34 NAD 647 plakalı otomobil, F.Ö. yönetimindeki 06 BS 1815 plakalı araçla çarpıştığı sırada, devrilen otomobil park halindeki 78 ABK 905 plakalı araca çarptı ve bu da zincirleme kazaya yol açtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü E.C. ile yanındaki yolcular C.C. (11) ve Ş.C. yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Sürücülerin alkolsüz olduğu ve ehliyetlerinin yeterli olduğu bilgisi verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, çarpışma sonrası bir aracın devrilerek park halindeki araca çarptığı ve bu esnada araçtan inen bir kadının kaza anından kıl payı kurtulduğu anlar yer alıyor.