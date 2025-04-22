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Karabük’te 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

JANDARMA OPERASYONLARIYLA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Karabük’te jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonlarla 51 adet uyuşturucu hap ve 11,68 gram bonzai ele geçirerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesindeki ilk operasyonda, merkezi bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi durdurarak üzerlerinde detaylı arama gerçekleştirdi. Bu aramada, 49 adet sentetik ecza hap bulundu.

İKİNCİ OPERASYONDA DA UYUŞTURUCU BULUNDU

Eskipazar ilçesinde düzenlenen başka bir operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan adli arama neticesinde, 2 adet ecstasy uyuşturucu/uyarıcı hap ile 11,68 gram kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

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