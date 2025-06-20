Karabük’te 37 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

BAŞARILI BİR EĞİTİM YILININ SONU

Karabük’te 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sona erdi. 37 bin öğrenci, karne heyecanı yaşamış oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Metin Arslan İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenledi. Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı. Vali Yavuz, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı ve tatilde yapılması gerekenler hakkında tavsiyeler verdi.

VALİ YAVUZ’DAN AÇIKLAMALAR

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, il genelinde karneleri dağıtılan 37 bin öğrenci ile 3 bin 400 öğretmen ve idarecinin yaz tatiline başlayacağını belirtti. Vali Yavuz, bu yılın güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçtiğini ifade etti. Öğretmenlerle yapılan toplantının ardından program sona erdi.