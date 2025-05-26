Karabük’te 4 Araç Çarpıştı

YOĞUN YAĞIŞ SONRASI TRAFİK KAZASI

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Osmanlar Köyü yakınlarında yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yollar zincirleme bir trafik kazasına sebep oldu. Olayda 9 kişi yaralandı.

KAZA ANINDA DÖRT ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Paşaköprüsü mevkiinde, Özgür Ş. yönetimindeki 78 BK 515 plakalı kamyon, kontrolünü kaybederek tali yola girmeye çalışan Mustafa U.’nun kullandığı 57 DV 518 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından karşı yönden gelen Sabri B. (44) idaresindeki 78 M 9007 plakalı işçi servisiyle çarpışan kamyon, savrularak tarlaya devrildi.

9 YARALI VE HASTANE GİDERİ

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki bir arazi aracına çarparak dört aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı. Kazada yaralananlar arasında Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir B., Alaattin B., Ahmet D. (48), Barış E. (27) ve servis şoförü Sabri B. yer aldı. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve birçok sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI HASTANEDE

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edilirken, Nebiye U.’nun durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olayı yerinde inceleyerek yetkililerden gerekli bilgileri aldı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaza gerçekleştiren araçlar, olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.