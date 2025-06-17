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Karabük’te 4 Kadın Kavga Etti

CADDE ORTASINDA KAVGA YAŞANDI

Karabük’te, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kadın cadde üzerinde saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Olay yerindeki güvenlik kameraları, bu kavganın görüntülerini kaydetti.

KADINLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, Kemal Güneş Caddesi’nde gerçekleşti. 4 kadının neden tartıştığı bilinmiyor, fakat tartışma çabucak kavgaya dönüştü. 2 kadın yere düşerken, ayakta kalan diğer 2 kadın ise mücadelelerine devam etti. Olayın meydana geldiği yerde, yakın noktada bulunan trafik polisleri ve karakol ekipleri hemen müdahale etti.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yerde saç saça kavga eden kadınları ayırmak için polis ekipleri yoğun çaba sarf etti. Kavga sırasında, kadınlardan biri durmak istemedi ve ayağındaki terliği rakiplerine doğru fırlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu kavga anlarının ardından, polis ekipleri kavgayı sonlandırmayı başardı. Kavga sonrasında kadınlar olay yerinden uzaklaştı.

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