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Karabük’te 5 muhtarlık seçimi yenilenecek

MUHTARLIK SEÇİMLERİ YENİLENİYOR

Karabük’te, merkez ve iki ilçede yapılan muhtarlık seçimlerinin iptal edilmesine neden olan durumlar sebebiyle 5 muhtarlık, 2 Haziran’da yeniden seçilecek. Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü muhtarının vefatı ve ilçe merkezindeki Tabaklar mahallesi muhtarı ile Eskipazar ilçesindeki Deresoplan ve Çandırlar köylerinin kazanan muhtarlarının seçilme şartlarını taşımadığı için Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlıkları iptal edildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİME GİDİYORLAR

Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Karabük Merkez Aydınlık Evler Mahallesi Muhtarlığına seçilen Fahri Bostancı, 10 yıl önceki bir kavgadan dolayı ceza almış ve muhtarlığı düşürülmüştü. Daha sonra yapılan seçimde, Aysun Bostancı muhtar olarak seçilmişti. Ancak, Aysun Bostancı da 2021 yılında yaşadığı bir olay sebebiyle muhtarlığı düşenler arasına katıldı. 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, Aydınlık Evler Mahallesi’nde adaylığı iptal edilen Fahri Bostancı’nın yanı sıra 4 aday daha yarışacak.

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