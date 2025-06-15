Karabük’te 7. Aladağ Şenlikleri Yapıldı

ŞENLİKLERİN DÜZENLENMESİ

Karabük’te “7. Aladağ Şenlikleri” gerçekleştirildi. Aladağ Mesire Alanı’nda, Karabük Kalkınma ve Dayanışma Derneği (KAR-DER) öncülüğünde düzenlenen etkinlik, yüksek katılımla başladı. Şenlik, ilk olarak bir bisiklet yarışıyla start aldı. Ardından, Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü destekleriyle düzenlenen motokros gösterisi büyük ilgi gördü. Mehteran takımının performansının ardından açılış programı yapıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI

Açılışta, Karabük Valisi Mustafa Yavuz bir konuşma yaptı. Yavuz, Karabük’ün “birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin adı” olduğunu belirtti. Kamu ve sivil toplum işbirliğiyle Karabük için yol haritası oluşturmaya çabaladıklarını ifade eden Vali Yavuz, “Bu tabloyu lütfen hafife almayalım çünkü bu tablo, Karabük’ün içinden, dışından, uzaktan, yakından gelen tüm hemşehrilerimin fırça darbesi attığı bir tablodur.” diye konuştu.

ETKİNLİKLER VE KATILIM

Etkinlik süresince, Karabük’ün mahallelerinin eski fotoğraflarını içeren hatıra tabloları açık artırmayla satıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “Aile Yılı” temasıyla stantlar kurdu. Çocuklar için oluşturulan oyun ve eğitim alanları da ilgiyle karşılandı. Program, sanatçı konserleri, çeşitli ikramlar, halk oyunları ve farklı etkinliklerle sona erdi.

Geniş katılımlar arasında AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, KAR-DER Başkanı Murat Gül, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birçok vatandaş yer aldı.