Karabük’te 8 kişi yaralandı

KAZA DETAYLARI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk da dahil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. K.A. tarafından yönetilen 34 GNA 814 plakalı araç, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü civarında İ.K. idaresindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Olayın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olaya müdahale eden ekipler tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili detaylar ise hastanelerdeki tedavi sürecinde netlik kazanacak.