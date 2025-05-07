Karabük’te 920 trafik kazası yaşandı. Türkiye genelinde 266.855 kaza gerçekleşti. TUİK verilerine göre, 2024 kazaları açıklandı. Kazalarda 25 ölü, 1.356 yaralı var. Sürücü kusurları yüzde 90,1 oranında. Kazalarda yayaya çarpma önde geliyor

Trafik Kazaları Verileri

Karabük’te 2024 yılında toplam 920 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, Türkiye genelinde bu rakam 266 bin 855 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2024 yılındaki kaza verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Karabük’te bu kazalarda 25 kişi hayatını kaybederken, bin 356 kişi yaralandı.

Diğer İllerdeki Durum

Bartın’da 623 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti, 976 kişi yaralandı. Zonguldak’ta ise 1759 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası ile 49 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 598 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ise 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1 milyon 177 bin 172’si maddi hasarlı, 266 bin 855’i ise ölümlü ve yaralamalı oldu.

Kazaların Özellikleri

Meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 85,5’i yerleşim yeri içinde, yüzde 14,5’i ise yerleşim yeri dışında oldu. “Ölümlerin yüzde 51,9’u tek araçlı kazalarda oluştu.” Kazaya karışan taşıt sayısına göre değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 51,9’u tek araçlı, yüzde 41,9’u iki araçlı ve yüzde 6,2’si çok araçlı kazalardan kaynaklandı. Yaralanmalar ise yüzde 53,9’u iki araçlı, yüzde 38,6’sı tek araçlı ve yüzde 7,5’i çok araçlı kazalardan oluştu.

Sürücü Kusurlarının Etkisi

Kazaya neden olan kusurlar arasında sürücü kusurları yüzde 90,1 oranıyla ilk sıradadır. Türkiye’de 2024 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 318 bin 926 kusur incelendiğinde, kusurların yüzde 90,1’inin sürücülere, yüzde 8,2’sinin yaya, yüzde 0,8’inin taşıt, yüzde 0,5’inin yolcu ve yüzde 0,3’ünün yol kaynaklı olduğu gözlemlendi. İncelenen kusurlar içerisinde “Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak” en sık görülen kusur oldu.

Ölümler ve Kazaların Şekli

Kaza şekline göre ölümler incelendiğinde, ilk üç sırada bin 295 ölüm ile yayaya çarpma, bin 281 ölüm ile yoldan çıkma ve bin 141 ölüm ile yandan çarpma türündeki kazalar yer aldı.