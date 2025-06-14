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Karabük’te Ağaçta Erkek Cesedi Bulundu

ERKEK CESEDİ AĞAÇTA BULUNDU

Karabük’te yer alan çamlık alanda bir erkek cesedi asılı halde bulundu. Olay, Şirinevler mahallesi Kent Ormanı mevkiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde, güvenlik görevlileri tarafından ağaçlık alanda yaslı şekilde bir erkek cesedi tespit edildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis araştırmaları neticesinde, cesedin Olcay Sevdalı (31) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayda şüpheli bir durum olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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