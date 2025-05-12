Karabük’te Ahşap Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karabük’te bir tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 15.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Salmanlar köyünde meydana geldi. Osman Ünal’a ait olan evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Evde kimsenin olmadığı bir sırada meydana geldiği tahmin edilen yangına, yapılan ihbar üzerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni araştırıyor ve çalışmalar devam ediyor.