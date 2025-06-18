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Karabük’te Anız Yangını Zarar Verdi

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Karabük’te bir vatandaşın anız yakma işlemi sırasında çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm tarım arazisi hasar gördü. Edinilen bilgilere göre, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde, tarlada anız yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KONTROL ALTINA ALMA

Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi. Yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlamış durumda.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, yaz aylarında anız yangınlarının artış gösterdiğine dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Anız yakmanın hem çevreye hem de tarım arazilerine ciddi zararlar verdiği hatırlatıldı.

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