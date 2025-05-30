Karabük’te Araç Dereye Devrildi, Yaralılar

Kaza Ayrıntıları

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, dere kenarına devrilen otomobil sonucu 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. A.T. yönetimindeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Tamuşlar köyü civarında kontrolden çıkarak dere kıyısına devrildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda sürücü A.T. ile eşi Z.T., çocukları N.T. (13), A.T. (10) ve kayınvalidesi M.T. yaralandı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.