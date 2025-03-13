Karabük’te Araç Kazasında İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Karabük’te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Yenimahalle Plevne Caddesi’nde gerçekleşti. M.U. yönetimindeki 78 BK 214 plakalı hafif ticari araç, E.B. yönetimindeki 34 BH 8802 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazada sürücü E.B. ve M.E. yaralanırken, durumun bildirilmesi sonrası olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki hızlı müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.