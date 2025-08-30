Karabük’te Araçlar Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Karabük’te bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. H.K. yönetimindeki 54 AID 633 plakalı panelvan, Bağ-Essan Sanayi Sitesi’nde B.M. idaresindeki 67 SA 356 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu kazada her iki sürücü de yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca yönlendirildi. Yaralılar, sağlık personelinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca, otomobil sürücüsü B.M.’nin 2.27 promil alkollü olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı.