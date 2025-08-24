KARABÜK’te Araçlar Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Karabük’te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kaza, 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. B.D. tarafından kullanılan 06 TNM 66 plakalı otomobil, 115. Cadde civarında B.İ.A. idaresindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araç ile kesişti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazanın ardından olay yerine çeşitli acil yardım ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazada, iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan A.C. isimli kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.