Karabük’te Aranan Hükümlü Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Karabük’te 7 yıldır çeşitli suçlarla aranan firari hükümlü, güvenlik güçleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma” ve “yaralama” gibi suçlardan dolayı hakkında arama kararı bulunan R.Y, Ankara ve Çankırı İlamat Masası’nın takibi sonucunda yakalandı.

SAİRKİ UYGULAMALARLA YAKALANDI

Karabük ve Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde R.Y, Karabük’ün Eflani ilçesinde gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şahsın toplam 7 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olduğu ve 26 bin 760 TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi. R.Y. tutuklandıktan sonra Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.