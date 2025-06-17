KARABÜK’te ATV kaza yaptı. Çocuk yaralandı, sürücü kaçtı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Karabük’te, kontrolden çıkan bir ATV nedeniyle yolda bir çocuk yaralandı. Çocuğun 7 yaşındaki C.Ü. olduğu belirlendi. Olayda sürücü T.Ü. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kaza, saat 20.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti. T.Ü. yönetimindeki 67 ABL 251 plakalı ATV, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulurken, sürücü ile birlikte arkasında bulunan çocuk yola düştü.

ATV’NİN DÜŞTÜĞÜ YER

Sürücüsüz şekilde giden ATV, yoldan çıkarak yaklaşık 4 metre yüksek bir istinat duvarından aşağıya, apartmanın bahçesine düştü. Yaralanan çocuk, çevredeki bir otomobile bindirilerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.