Karabük’Te ATV Kazası: Çocuk Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Karabük’te meydana gelen bir olayda, kontrolden çıkan bir ATV’de yolcu olan çocuk yaralandı. T.Ü. yönetimindeki 67 ABL 251 plakalı ATV, 75. Yıl Mahallesi 107. Sokak’ta aniden kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. ATV’deki sürücü ve yolcu olan C.Ü. (7), yere düştü. Ardından ATV, yaklaşık 4 metre yükseklikten bir apartman bahçesine düştü.

KAZA SONRASI SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonucunda yolcu C.Ü. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binası’na sevk edildi. Ayrıca, sürücü T.Ü.’nün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. İlginç bir şekilde, kazanın anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.