KaraBük’te ATV Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

KARABÜK’te meydana gelen uyuşmazlıkta, kontrolden çıkan ATV’den yola düşen 7 yaşındaki C.Ü. yaralanıyor. Beraberindeki sürücü T.Ü. ise olay yerinden kaçıyor. Kaza, saat 20.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. T.Ü., kullandığı 67 ABL 251 plakalı ATV ile kent merkezinden 75. Yıl Mahallesi’ne doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybediyor.

ATV’NİN DÜŞMESİ VE YARALANMA

Kontrolden çıkan ATV, sürücüsüyle birlikte C.Ü.’yü yola düşürüyor. Sürücüsüz şekilde ilerleyen ATV, yoldan çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine düşüyor. Yola düşen çocuk yaralanırken, sürücü T.Ü. olay yerinden kaçıyor. Yaralanan C.Ü., çevredeki bir otomobile bindirilerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.