Karabük’te ATV ve motosiklet kazası

KAZALARDA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Karabük’te yaşanan motosiklet ve ATV kazalarında toplamda üç kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Diğer kazada ise ATV aracı, yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü. Kazanın yaşandığı esnada sürücü, kucağındaki çocukla birlikte son anda atlarken, ikisi de yaralandı. Her iki kaza da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İLK KAZA 100. YIL MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

İlk kaza, 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Bu esnada, yoldan geçen hafif ticari aracın altına girmekten kıl payı kurtulmayı başardı. Hayatından endişe eden motosiklet sürücüsü, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı ve o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ATV KAZASI 75. YIL MAHALLESİ’NDE OLDU

Diğer kaza ise 75. Yıl Mahallesi, 107 nolu cadde üzerinde gerçekleşti. Yokuş aşağı inen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV, yaklaşık dört metrelik bir yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kaza öncesinde, kucağındaki çocukla birlikte atlayan sürücünün yaralandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca, kaza esnasında yoldan geçen bir sürücü, aracındaki ailesini indirerek yaralı çocuk ve ATV sürücüsünü hastaneye götürdü. Yaşanan kazalarla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.