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Karabük’te Bayram Trafik Hareketliliği Başladı

BAYRAM TRAFİĞİ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda bayram trafiği yoğunluğu görülmeye başlandı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından, memleketlerine gitmek isteyenlerin seyahatleri erkenden başladı.

KEMİKLİ RAMPALARINDA TRAFİK AKICI

İstanbul’un Karadeniz ile bağlantısını sağlayan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli rampalarında trafik hareketliliği artarken, genel trafik akışının akıcı bir şekilde sürdüğü gözlemleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ise olumsuz durumlara karşı denetimlerini devam ettiriyor. Yoğunluğun Arefe günü ve bayramın ilk gününde artması bekleniyor.

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