Karabük’te Bocce Müsabakaları Devam Ediyor

OKUL SPORLARI BOCCE GRUP MÜSABAKALARI DEVAM EDİYOR

Karabük, ilk defa Okul Sporları Bocce (volo-petank) Grup Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Müsabakalar, Karabük Üniversitesi’nin Demirçelik Kampüsü’ndeki Bocce Sahası’nda sürüyor ve etkinlik yarın gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.

BÖLGE ŞAMPİYONASI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Bocce İl Temsilcisi Hasan Turma, Karabük’te böyle bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu paylaştı. Turma, “Karabük’te bu etkinliği ilk kez düzenliyoruz. Bu etkinliğimize Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden, çeşitli illerinden 82 takım (kız-erkek), 450 sporcu, antrenörler ve refakatçileriyle birlikte yaklaşık 500 kişi ilimizde bulunuyor” dedi. Etkinlik, 5 Mayıs’ta başladı ve 11 Mayıs’ta sona erecek ve buradan çıkacak takımlar Muğla’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

ALTYAPI DESTEKLENİYOR

Hasan Turma, Karabük Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Daha önce böyle bir altyapımız olmadığı için bu organizasyonlara ev sahipliği yapamıyorduk” şeklinde konuştu. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nda Ulusal Bocce Hakemi olan Yağız Kapsız, Türkiye genelinde grup mücadelelerinin 6 şehirde düzenlendiğini vurguladı ve şu an Karabük’te bulunan 82 takımla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

BOCCE HER YAŞ GRUBUNA UYGUN BİR SPORDUR

Kapsız, boccenin her yaş grubunun oynayabileceği bir spor olduğuna dikkat çekerek, “Demir toplarımız var. 7’de, 70’e yaş aralığında herkes oynayabiliyor. Bu basit sahalarda oynanan bir spor olduğu için otellerde turistler de oynayabiliyor” ifadelerini kullandı. Huzurevi ligleri gibi organizasyonların da yapıldığını belirterek, boccenin her yaşa uygun bir etkinlik sunduğunu aktardı.