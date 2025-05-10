Karabük’te Bocce Şampiyonası Devam Ediyor

BOCCE BÖLGE ŞAMPİYONASI DEVAM EDİYOR

Karabük, ilk kez düzenlenen Okul Sporları Bocce (volo-petank) Grup Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Karabük Üniversitesi’nin Demirçelik Kampüsü’ndeki Bocce Sahası’nda oynanan bu heyecan verici etkinlik, yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Bocce İl Temsilcisi Hasan Turma, bu tür bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

KATILIMCILAR VE KATEGORİLER

Turma, “Karabük’te bu etkinliği ilk kez düzenliyoruz. Bölge Şampiyonası, ilimizde ilk kez gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 82 takım (kız-erkek), toplamda 450 sporcu, antrenörler ve refakatçileriyle yaklaşık 500 kişiyi burada ağırlıyoruz. En iyi şekilde misafir etmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Okul sporları, yıldızlar, küçükler ve gençler olmak üzere üç ayrı kategoride hem kız hem de erkek takımlar yarışıyor. Etkinlik 5 Mayıs’ta başladı ve 11 Mayıs’ta sona erecek. Buradan çıkan takımlar, Muğla’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

ALTYAPI VE DESTEK

Hasan Turma, Karabük Üniversitesi’nin Demirçelik Kampüsü’ndeki Bocce Sahası’nın önemini vurgulayarak, “Daha önce böyle bir altyapımız yoktu, bu nedenle organizasyona ev sahipliği yapamıyorduk. Karabük Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nda Ulusal Bocce Hakemi olan Yağız Kapsız ise, Türkiye’de bu grup müsabakalarının 6 şehirde yapıldığını belirterek, “Karabük’te 82 takım var. Yarın ödül töreni ile grup birincilerimiz ve dereceye girenler belli olacak” dedi.

BOL KATEGORİLİ BİR SPOR

Bocce’nin her yaş grubunun rahatlıkla oynayabildiği bir spor olduğunu ifade eden Kapsız, “Demir toplarımız var. 7’den 70’e yaş aralığında herkes bu sporu oynayabiliyor. Aynı zamanda basit sahalarda oynanan bir spor olduğu için otellerde turistler de bu sporu deneyebiliyor” diye ekledi. Ayrıca huzurevi liglerinin de düzenlendiğini, böylece her yaşa uygun aktivitelerin sağlandığını sözlerine ekledi.