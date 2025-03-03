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Karabük’te Çatıdaki Yangın Söndürüldü

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YANGININ ÇIKTIĞI YER VE OLAYA MÜDAHALE

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Yamanlar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir evin çatısında yangın meydana geldi. Yangının ortaya çıktığını fark eden bina sakinleri hızla dışarıya çıktı. Olayın hemen ardından durum, yetkililere bildirildi ve kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE İNCELEME

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşır ulaşmaz yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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