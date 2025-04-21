Karabük’te Çocuklara Trafik Eğitimi Veriliyor

ÇOCUKLARDA TRAFİK BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Türkiye genelinde çocuklarda trafik bilincini geliştirmek amacıyla Karabük’e getirilen mobil trafik eğitim tırında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi sunuluyor. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu önüne konuşlandırılan bu mobil eğitim tırı, Karabük’te öğrenim gören ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi sağlıyor. Öğrencilere, trafik kuralları, trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı ve emniyet kemeri takma alışkanlığı gibi temel trafik konuları, görsel materyaller eşliğinde anlatılıyor.

UYGULAMALI FAALİYETLERLE EĞİTİM

Eğitim programında, çocukların aktif katılım sağlaması hedefleniyor ve çeşitli uygulamalı faaliyetler yer alıyor. Minyatür trafik parkurunda gerçekleştirilen uygulamalarla öğrenciler, öğrendikleri bilgileri birebir deneyimleme fırsatı buluyor. Eğitim sonunda ise trafik kurallarını pekiştirmeye yönelik çeşitli hediyeler öğrencilerle buluşuyor. EGM Trafik Başkanlığı’nda görevli Polis Memuru Hakan Köroğlu, mobil trafik eğitim tırının anaokulu ve ilkokulu çağındaki çocukları güvenli trafiğe hazırlamak amacıyla Türkiye’nin 81 ilini gezdiğini belirtiyor.

EĞİTİMİN KALICILIĞI

Köroğlu, “81 ilimizin tamamında trafik parkı var” diyerek bu tırın çocuklar için özel bir anlam taşıdığını ifade ediyor. “Bugün burada geçirdikleri zaman hayatları boyunca unutamayacakları bir anıya dönüşüyor. Buna bağlı olarak tırın içinde öğrendikleri kalıcı hale geliyor,” diyor. Ayrıca Köroğlu, mobil eğitim tırının iki aşamasının bulunduğunu aktararak şunları ekliyor: “Tırın içindeki materyallerin desteğiyle çocuklara önce teorik eğitim veriyoruz. Ardından dışarıdaki bisikletlere alarak içeride öğrenmiş oldukları teorik bilgileri nasıl pratiğe dönüştürebileceklerini gösteriyoruz.” Mobil trafik eğitim tırının, yarın Safranbolu ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi önünde öğrencilere eğitim vereceği öğreniliyor.