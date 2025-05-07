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Karabük’te Define Arayan İki Kişi Görüntülendi

DEDENKİ DEDEKTÖR İLE DEĞERLİ HAZİNE ARAYIŞI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dedektörle define arayan iki kişi fotokapan tarafından görüntülendi. Sarıçiçek Yaylası’nda yaban hayatı observelamak isteyen biri, ormanın derinliklerine bir fotokapan yerleştirdi. Bu fotokapan, ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi çeşitli yaban hayvanlarının yanı sıra, dedektörle hazine arayan iki kişinin görüntülerini de kaydetti.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrası Jandarma ekipleri, define arayan bu iki kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaban hayatın korunması amacıyla yapılan bu gibi izinsiz aramalara karşı önlemler alınması gerekiyor.

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