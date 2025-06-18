Karabük’te Demir Yolu Kenarları Temizlendi

YANGIN RİSKİNE KARŞI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI
Karabük’te demir yolu kenarları, yangın riskine karşı temizleniyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mevsim sıcaklıklarının normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekiliyor.
DİKKAT ÇEKEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Açıklamada, merkeze bağlı Cemaller köyü civarındaki demir yolu kenarındaki yangın riski taşıyan 1 kilometrelik alanda yer alan materyallerin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince temizlendiği ifade ediliyor.