Karabük’te Dolandırıcı Yakalandı.

SAFRANBOLU’DA DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaşın hedefi oldu. Ancak, durumunu fark eden görev istirahatindeki bir polis memuru, olaya müdahale etti ve şüpheliyi yakaladı.

DOLANDIRMA TAKTİĞİ VE KURBANIN REAKSİYONU

Edinilen bilgilere göre, dolandırıcı, E.G. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendisini jandarma çalışanı olarak tanıttı. Vatandaştan hesaplarında para ve altın olup olmadığını öğrenmek isteyen şüpheli, kartların güvenliği için bir kapatma işlemi gerçekleştirileceğini belirtti. Mağduru ikna ederek, telefonuna gelen şifreyi paylaşmasını istedi. Mağdur şifreyi paylaştıktan sonra, hesabından 10 bin lira çekildi.

Ardından şüpheli, evde bulunan 35 bin lira ve 3 bileziğin incelenmesi gerektiğini söyleyerek, bu değerleri almak üzere bir görevli gönderileceğini bildirdi. Ertesi gün, dolandırıcı sözde görevli gibi davranarak vatandaşın evine geldi. Ancak, durumu şüpheli bulan E.G., komşusuna haber verdi.

Olayı fark eden komşuların bağrışmaları üzerine kaçmaya çalışan dolandırıcı, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahat halindeki bir polis memuru tarafından bina çıkışında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma devam ediyor.