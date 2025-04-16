Karabük’te Drift Yapan Sürücü Cezalandırıldı

CEZA UYGULAMASI VE OLAY NEKADAR RİSKLİYDİ

Karabük’te bir akaryakıt istasyonu içinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası uygulandı. Olay, 23 Mart 2025’te Karabük – Eskipazar kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Drift yaparak hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan sürücü, güvenlik kameralarına yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN HIZLI MÜDAHALE

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, sürücünün aracının plakası tespit edildi. Plaka üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi kapsamında sürücüye 46 bin 392 TL tutarında idari para cezası verildi. Bu tür davranışların toplumda ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu ifade ediliyor.