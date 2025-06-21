Karabük’te Düğün Konvoyu Trafiği Aksattı

DÜĞÜN KONVOYUNDAN KAYNAKLI TRAFİK SORUNU

Karabük’te şehir merkezinden geçen bir düğün konvoyu, klakson sesleriyle hem trafiği aksatıyor hem de sınavda olan öğrencilerin dikkatini dağıtıyor. Olay, Ergenekon Mahallesi’nden başlayıp 5000 Evler Kanyon Köprü civarına kadar uzanan güzergahta yaşanıyor. Konvoyda yer alan bazı araçlar, şerit ihlali yaparak trafiği tehlikeye atıyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçiyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, “halkın huzurunu bozacak şekilde trafiği tehlikeye düşürdüğü” belirlenen 11 aracın tescil plakasına toplam 19 bin 197 TL idari para cezası kesiliyor. Ayrıca kurallara uymayan 12 araca da çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanıyor.